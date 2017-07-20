أمير تبوك: الأوامر الملكية تجسد برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030

متابعات – فجر

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي بأن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – تأتي في سياق الخطوات الحثيثة والعمل المتواصل لتحديث الأنظمة بما يضمن الرفع من مستوى التنسيق وتوحيد الجهود والرفع من مستوى الأداء ودرجة الاتقان.

وأضاف سموه ‎أن هذه الأوامر الملكية جاءت تجسيداً للروئ الحكيمة والنجاح الكبير الذي حققته برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 م التي تحرص على كل ما يسهم في راحة المواطنين والمواطنات وتوفير العيش الكريم لهم، كما تعزز مظاهر التنمية والرخاء والاستقرار الذي تنعم به المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها.

‎سائلاً المولى القدير أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهم الله -.