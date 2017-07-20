أمير تبوك: الأوامر الملكية تجسد برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030

متابعات – فجر
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي بأن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – تأتي في سياق الخطوات الحثيثة والعمل المتواصل لتحديث الأنظمة بما يضمن الرفع من مستوى التنسيق وتوحيد الجهود والرفع من مستوى الأداء ودرجة الاتقان.
وأضاف سموه أن هذه الأوامر الملكية جاءت تجسيداً للروئ الحكيمة والنجاح الكبير الذي حققته برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 م التي تحرص على كل ما يسهم في راحة المواطنين والمواطنات وتوفير العيش الكريم لهم، كما تعزز مظاهر التنمية والرخاء والاستقرار الذي تنعم به المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها.
سائلاً المولى القدير أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهم الله -.