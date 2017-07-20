لوحة للملك “سلمان” بالعقال المقصب تجتذب زوار سوق عكاظ

متابعات – فجر

جذبت لوحة الفنانة التشكيلية عهود المالكي، والتي شاركت بها ضمن منافسات مسابقة الفنون التشكيلية بمهرجان سوق عكاظ بمحافظة الطائف في دورته الحادية عشر، لعام 1438هـ ، بجانب أكثر من ( 50 ) فنانا وفنانة على مستوى المملكة، أنظار وإعجاب آلاف الزائرين والمرتادين للمهرجان، وبالتحديد لخيمة مسابقة الفنون التشكيلية.

أبدعت “رسامة الوطن” كما يلقبها الجمهور، في رسم صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مرتديا العقال المقصب، وذلك باستخدام فن الرسم بالقهوة والماء وبعض المواد السائلة.

وتداول الكثير من المغردين ونجوم الإعلام الجديد الرسمة على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، معبرين عن حبهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ومبدين إعجابهم الشديد بفخامة اللوحة وجمال إتقانها وإخراجها.

بدورها قالت عهود المالكي “حرصت على أن أعبر عن مشاعري لحبي لوالدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بما أملك من موهبة في الرسم، لاسيما في مناسبة ثقافية وتاريخية وفنية بحجم سوق عكاظ، والذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأكدت المالكي في أن طموحها يتجسد في الوصول إلى المنافسات العالمية وتمثيل الوطن خير تمثيل، وعرض لوحاتها الفنية في معرض خاص بها يحمل هويتها الفنية وقدرتها على مواجهة الصعوبات والتغلب عليها بالإدارة والعزيمة والإصرار والإبداع لتحقيق حلمها الفني الذي تطمح للوصول لدرجة الاحتراف فيه.

مشيرة إلى سعيها الدائم لتطوير قدراتها وخبراتها ومهاراتها و فرشاتها بالصورة التي تدلل على تنوع مدارس الفن التشكيلي في المملكة، وطرق أبواب الإبداع في عالم الفن التشكيلي، لافته إلى أنه سبق لها تقديمها لأعمال مختلفة تمثلت في رسم (البورترية) لملوك وأمراء المملكة العربية السعودية، إضافة للتفاعل بحسها الفني مع الأحداث ومختلف الوقائع والمواقف الاجتماعية المختلفة.

وعبرت المالكي عن بالغ شكرها وتقديرها وامتنانها لكل من وقف بجانبها بالتشجيع والدعم والتحفيز.