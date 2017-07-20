مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان يقف على وحدة العارضة الضمانية ويطّلع على خدمات الجمعية

واس_فجر

وقف مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي اليوم، على تجهيزات الوحدة الضمانية في محافظة العارضة شرقي منطقة جازان، مؤكدًا أهمية الإسراع في استكمال نواقصها لخدمة مواطني محافظة العارضة .

وتتكون الوحدة الضمانية من مجموعة مكاتب خاصة بالرجال وأخرى للنساء وهي في مراحلها النهائية .

من جانبٍ آخر ، اطلع القنفذي على الخدمات التي تقدمها الجمعية الخيرية في المحافظة للمواطنين والمستفيدين ، وحث على مسؤولي الجمعية بتنمية استثماراتها واستغلال الفرص الاستثمارية لتنمية خدماتها المقدمة للمواطنين عبر عوائد مالية ثابتة ناتجة عن استثماراتها .

ولدى جمعية العارضة مورد مال عبارة عن أربعة مبانٍ حكومية تم تأجيرها من عدة إدارات حكومية . و افتتحت معهد تدريب يعتني بالأسر الفقيرة و دعمت الأسر بمجموعة سيارات متنوعة و تزور اسر الشهداء وتقديم دعم مالي وهدايا ولديها مشروع الكفالة الشهرية .

وتعمل الجمعية على مشروع افطار صائم ، ومشروع مجمع تجاري عبارة عن ٥٥ وحدة سكنية ومشروع نقل مرضى الفشل الكلوي كأول جمعية تطبق هذه الخطوة في المنطقة ومشروع توصيل مياه السقيا للمنازل في القرى النائية وبرنامج تدريبي للأيتام وبرنامج الرياحين ومشروع التدريب والتأهيل وتمكين في الخياطة وبرنامج عناية رعاية الايتام ومشروع استثماري للجمعية عبارة عن شاليهات للتنمية السياحية وتخطط لإنشاء المجمع الرياضي .