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مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان يقف على وحدة العارضة الضمانية ويطّلع على خدمات الجمعية

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