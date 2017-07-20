السيطرة على حريق في رأس جبل شوكان بألمع

متابعات _فجر

سيطر رجال الدفاع المدني في محافظة رجال ألمع، على حريق أضرمه مجهولون في رأس جبل شوكان، بألمع.

ومن جانبه ،أوضح المتحدث الرسمي باسم مدني عسير، العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، إن فرق مدني رجال ألمع بعسير، باشرت اليوم، بلاغًا عن حريق شب في أشجار وحشائش وشجيرات في أعلى جبل شوكان، طريق العوص، بمساحه تقدر بـ”200×200 م”.

وتابع : تم احتواء الحريق وإخماده من قبل الفرق المشاركة بالمعدات والوسائل اليدوية؛ لاستحالة وصول آليات الأطفاء للأجزاء المحترقة بالجبل؛ لوعورته ،مشيرا إلى أنه جرى تمركز دورية السلامة، لمتابعة الموقع أولاً بأول، مرجحًا سبب الحريق إلى احتمال عبث مجهولين.