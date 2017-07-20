سفير خادم الحرمين لدى بريطانيا يستقبل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

متابعات_فجر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بمكتبه في لندن أمس معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماءالدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل .

ودار خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والموضوعات التي تقدمها وتشرف عليها جامعة الإمام داخل المملكة وخارجها، وسبل تعزيز?ها? من حيث زيادة اللقاءات والدورات وورش العمل التي تقدمها الجامعة وما تقوم به لمبتعثيها وطلابها الذين يتلقون التعليم في بعض الجامعات الأوروبية والخاصة بالإثراء اللغوي وزيادة المهارات والمعلومات والمعارف التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وإشراك وتفعيل الجامعة في المزيد من المناشط الأكاديمية، والشراكات مع الجامعات العريقة في أوروبا، بدعم سخي من القيادة الحكيمة – أيدها الله – .

وأشاد سموه خلال اللقاء بالدور المهم الذي ?تضطلع به? هيئة كبار? العلماء في نشر رسالة التسامح والقيم الإسلامية الصحيحة ودورهم الفاعل في مواجهة التطرف والعنف الذي يهدد المجتمعات الآمنة .

كما أثنى معاليه على جهود سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز المتواصلة والمؤثرة والفاعلة في كل ما يخدم أبناء المملكة الوافدين من بريطانيا بشكل عام والطلاب والطالبات بشكل خاص، وحرصه الدائم على تلمس حاجاتهم و اللقاء بهم وحل مشاكلهم وتمثيل المملكة خير تمثيل وفق منهجية تتوافق مع توجيهات ولاة الأمر .