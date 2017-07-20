تدشين البوابة الإلكترونية لمستشاري وفرق عمل المجلس الصحي السعودي

متابعات_فجر

دشن الأمين العام للمجلس الصحي السعودي بالإنابة الدكتور عبدالله بن عوض الحريري في مقر الأمانة العامة للمجلس، البوابة الإلكترونية للمستشارين وفرق العمل التابعة للمجلس، بحضور المديرين العاميّن ومديري الإدارات في الأمانة العامة للمجلس.

وتوفر البوابة الإلكترونية معلومات متكاملة عن جميع الخدمات التي تتعلق بمواعيد اجتماعات اللجان، وجدول الأعمال “أجندة الاجتماعات”، ومحاضر الاجتماعات “وقائع الاجتماعات”، بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالحضور والدخول على الملف الشخصي الخاص بكل عضو مع إمكانية تحديث بياناته ومعلوماته الشخصية، وخاصية طباعة نسخة إلكترونية من حضور الاجتماعات لكل عضو باللجان.

وبين الدكتور عبدالله الحريري أن تدشين البوابة الالكترونية الخاصة بمستشاري وفرق العمل التابعة للمجلس يُسهل التواصل الإلكتروني مع أعضاء اللجان كافة، حيث يتيح هذا النظام الذي أعدته إدارة اللجان في الأمانة العامة للمجلس الاطلاع على كل ما يتعلق باللجان التي يتبعون لها واجتماعاتها وأجندتها ووقائعها، مشيدا بالجهود التي تبذلها إدارة اللجان في الأمانة العامة للمجلس التي تقوم بتنسيق ومتابعة أعمال المستشارين وفرق العمل التي تعد أحد الأذرع الاستشارية التابعة للأمانة العامة للمجلس، وتكوين فرق العمل وتنسيق ورش عمل اللجان المختلفة، وكذلك تقديم خدمات وبرامج عدة لتعزيز التواصل الدائم بين المجلس وجميع أعضاء اللجان للاستفادة من الخدمات وتطوير آليات العمل بما يخدم منظومة الصحة.

ونوه الدكتور الحريري بجهود وقدرات الكوادر الوطنية في إدارة اللجان وإدارة تقنية المعلومات في الأمانة العامة للمجلس الذين عملوا على استخدام نظام تقني متطور لتشغيل ودعم هذه الخدمة لتقديم أفضل الخدمات التفاعلية للمستفيدين من هذا النظام.

من جانبه أفاد مدير إدارة اللجان في الأمانة العامة للمجلس وليد بن فيصل الصباغ أن نظام بوابة اللجان يمكّن جميع الأعضاء من الدخول للبوابة ومعرفة تواريخ الاجتماعات القادمة المدرجة في قائمة المواعيد والاطلاع على أجندة الاجتماعات والمعلومات التي تتعلق بمحاضر الاجتماعات ومختلف التفاصيل الأخرى المقدمة، حيث روعي في تصميم البوابة وإدارتها ومحتواها الأخذ بأحدث البرامج لتنسجم مع متطلبات التصفح الحديثة .

مما يذكر أن نظام بوابة أعضاء اللجان الإلكترونية يتيح لمستخدميه الرجوع إلى توصيات ومناقشات الاجتماعات السابقة، بالإضافة إلى إتاحة تصفح سجلات الحضور والتفاصيل الأخرى المتعلقة بكل اجتماع .

ويمكن الوصول إلى بوابة المستشارين وفرق العمل بالدخول عبر البوابة الالكترونية للأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي وذلك على الرابط: http://www.shc.gov.sa/Ar/defau lt.htm