الرئيس المصري يفتتح قاعدة محمد نجيب العسكرية

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افتتح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام غرب الإسكندرية.

ورأس وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في حفل الافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وحضور عدد من وفود الدول العربية.

ويضم وفد المملكة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الخدمة المدنية المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبدالعزيز قطان.

كما رعى فخامة الرئيس السيسي حفل تخريج دفعات جديدة من مختلف الكليات والمعاهد العسكرية.

وفي بداية حفل الافتتاح عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، بعد ذلك رفع الرئيس السيسي علم القوات المسلحة على قاعدة محمد نجيب العسكرية.

عقب ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن التدريبات المشتركة بين مصر والدول العربية، منها التدريب المصري ـ السعودي المشترك (رعد الشمال)، والتدريب المصري ـ السعودي البحري (مرجان).

إثر ذلك تفقد الرئيس المصري، والوفود العربية المشاركة في الاحتفال، القوات المصطفة بأرض طابور العرض مستقلين سيارة مكشوفة.

ثم عُرض فيلم تسجيلي عن أحداث 23 يوليو، والسيرة الذاتية للواء محمد نجيب الذي تحمل القاعدة العسكرية اسمه.