مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين إثر قصف لجيش النظام السوري بـ”حماة”

متابعات-فجر:

لقى ستة أشخاص على الأقل مصرعهم بالساعات الأخيرة وأصيب 25 آخرون في قصف لجيش النظام السوري في محافظة حماة وسط سوريا، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت.

وأفاد المرصد بأن الضحايا الستة بينهم أربعة نساء، مشيراً إلى أن القتلى والجرحى سقطوا في هجوم لقوات النظام السوري بمدينة سلمية في حماة.

وكان المرصد قد أفاد في 19 يوليو الماضي بأنه وقعت اشتباكات في ضواحي سلمية بين تنظيم داعش وقوات الحكومة السورية.

وبالأسبوع الأخير، انتزعت النظام السوري وحلفاؤه من قبضة الفصائل المقاتلة السيطرة على عدة مناطق بها آبار نفط وغاز في جنوب محافظة الرقة، المجاورة لحماة وحمص.

وتتزامن هذه العمليات مع الحملة الهجومية لقوات سوريا الديمقراطية، التحالف المسلح الذي تقوده المليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، على الرقة، معقل داعش في سوريا.