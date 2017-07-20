نيمار على أعتاب الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي

متابعات-فجر:

أصبح النجم البرازيلي نيمار داسيلفا قريبا من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل.

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية في تقرير لها اليوم السبت، أن نادي العاصمة الفرنسية يستعد لإعلان الصفقة رسميا خلال الأسبوع الجاري معلنة عن التفاصيل الكاملة لها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة ستكلف النادي الفرنسي نحو 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة، بالإضافة إلى 30 مليون يورو كراتب في صفقة لمدة 5 سنوات قادمة تنتهي في 2022.

وفي حال إتمام الصفقة ستكون هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، ليتخطى النجم البرازيلي صفقة بول بوجبا والتي بلغت 93 مليون إسترليني، و صفقة جاريث بيل البالغة 85 مليون إسترليني.