حيل سهلة لتفتيح لون شفتيك

متابعات_فجر

تفضّل الكثير من النساء والفتيات أن تتمتّعن بشفتين بلون وردي لأنّ هذا يجعل الوجه يبدو أكثر نعومة وجمالاً لذا تفتيح لونهما يحتاج إلى إضفاء لمسة من الإشراق على بشرتهما. ولنساعدك على ذلك، ننصحك بأن تطبقي هذه الوصفات الطبيعية السهلة.

1 أعصري حبة من الليمون وضعي العصير على شفتيك قبل أن تذهبي إلى النوم. إفعلي هذا يومياً لمدة شهر أو شهرين.

2 أضيفي ملعقة طعام من الحليب إلى بتلات من الورد الجوري. إطحني البتلات إلى أن يصبح لون الحليب زهرياً. طبقي العجينة على شفتيك لمدة 10 دقائق ثم اغسليهما بالماء الفاتر.

3 ضعي بضع نقاط من العسل على شفتيك لمدة 5 دقائق. فهذا يحافظ على نعومتهما.

4 إمزجي 3 ملاعق وسط من بودرة السكّر مع ملعقتين وسط من الزبدة. قشري شفتيك بواسطة المزيج. طبّقي هذه الوصفة 3 مرات أسبوعياً.

5 أفركي شفتيك بقطعة من الشمندر لبضع دقائق وكرّري هذه العملية يومياً.

6 بلّلي قطعة من القطن بعصير الرمان وضعيها على شفتيك قبل أن تخلدي إلى النوم.

ولا تنسي أنّ كثرة التعرض لأشعة الشمس والتدخين واستهلاك كمية كبيرة من الكافيين هي عوامل تجعل لون شفتيك يصبح داكناً.