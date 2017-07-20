مسؤولو المدينة المنورة : القرارات الملكية عهد زاهر من الخير عنوانه “سلمان الجود “

متابعات_فجر

نوه عدد من المسؤولين في منطقة المدينة المنورة, بالأوامر الملكية التي صدرت مؤخرا التي تؤكد نهج التطوير والإصلاح ودولة المؤسسات والقانون الذي اعتمده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – المشتملة على جوانب عدة منها إنشاء جهاز أمن الدولة وإعادة هيكلة عدد من قطاعات وزارة الداخلية . وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية, أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ منذ أن توليه مقاليد الحكم في هذه البلاد أكدت لنا بجلاء أنها تصب في صالح الوطن والمواطن من خلال رؤيته ـ أيده الله ـ الثاقبة والحنكة السياسية اللتين يتمتع بهما الملك المفدى والأخذ بالبلاد إلى عهد جديد من التطوير والبناء والتنمية المستدامة بما ينسجم مع خطة التحول الوطني . وأعرب قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة العقيد ركن بجاد بن ماجد الحربي نيابة عن منسوبي قوة الطواري الخاصة بالمنطقة, عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على اهتمامهم ورعايتهم لرجال أمن هذا الوطن ومواطنيه وهذا نابع من شعور القيادة الحكيمة بأهمية التطوير لما فيه خير البلاد والعباد . وأوضح العقيد الحربي أن صدور الأوامر الملكية الجديدة من دمج وإعادة هيكلة وتعاون بين الأجهزة الأمنية وإنشاء أجهزة ومسميات جديدة ، إنما هي عبارة عن مرحلة جديدة في التطوير البناء انسجاما مع رؤية 2030 وبما يتفق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولا إلى مستقبل زاهر وتنيميه مستديمة . وقال نحن في قوات الطوارئ الخاصة نبعث رسالة واضحه وصريحة لكل من يحاول العبث بأمن هذا الوطن واستقراره ونقول لهم ( كنا ومازلنا حماة لأمن هذه الدولة ومقدساتها ونعاهد قادتنا بأننا نسير على هذا النهج ولا نحيد عنه ) ، كما لايفوتني في هذه المناسبة أن أبارك لمعالي رئيس هيئة أمن الدولة ومساعده ونسأل الله لهما السداد والتوفيق . وفي ختام تصريحه, حمد قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة الله بأن منّ علينا بنعمه وأكرمنا بخدمة دينه وضيوف بيته ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وأنعم علينا حكومة رشيدة أولت الوطن والمواطن وخدمة الحرمين جل اهتمامها ورعايتها ولم تنسى خدمة الأمة الإسلامية في كل بقعة على وجه الأرض ، فاكتسبت بذلك حب المسلمين في أنحاء الأرض بوجه عام والمواطن بوجه خاص ، سائلا الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – أدام الله عزهم وأبقاهم ذخرا للإسلام والمسلمين – . // يتبع // 10:50ت م

عام / مسؤولو المدينة المنورة : القرارات الملكية عهد زاهر من الخير عنوانه “سلمان الجود ” / إضافة أولى

من جانبه رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي نيابة عن منسوبي الشؤون الصحية بالمنطقة أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد -حفظهما الله – بمناسبة صدور الاوامر الملكية المباركة ، مؤكدا في الوقت ذاته أنها تعد نقلة تاريخية في مسيرة بناء الدولة والنهوض بها وعهد زاهر من الخير عنوانه “سلمان الجود” . وقال الدكتور الصبحي إن محافظة العلا لها من القيمة التاريخية الكثير وأن ما شمل المحافظة من القرارات الملكية السامية ستحدث نقلة نوعية في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكدا أن خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة وتزامنا مع القرارات الملكية ستواكب تطلعات الأهالي بإذن الله ، سائلا الله عز وجل أن يحفظ قادتنا ويمدهم بعونه وتوفيقه . بدوره نوه مدير عام فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة المدينة المنورة الدكتور صلاح بن سليمان الراداي بمضامين الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي تهتم بجوانب مهمة أمنيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا وهي تأتي في مقدمة اهتمامات خادم الحرمين الشريفين نحو تعزيز الأمن وتنويع مصادر الدخل وإبراز الدور القيادي للمملكة كمركز ثقافي وفكري وديني من خلال ما حبانا الله به من مرتكزات ومكتسبات متنوعة . وأكد الدكتور الردادي أن هذه الأوامر الملكية ستدعم بلا شك مسيرة التحول الوطني المنبثق من رؤية 2030 بتحقيق بإذن الله وقوته التنمية الشاملة وتكون حصن منيع للحفاظ على أمن الوطن ومكتسباته ، سائلا الله تعالى أن يديم على هذه الدولة المباركة قيادته وأمنه وأمانه . // يتبع // 10:50ت م

عام / مسؤولو المدينة المنورة : القرارات الملكية عهد زاهر من الخير عنوانه “سلمان الجود ” / إضافة ثانية

من جهته أكد مدير الخطوط السعودية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – جسدت معايشة نبض الواقع وتلمس الاحتياجات التي تساعد في دفع عجلة التقدم ، كما جسدت معايشة القائد ‏في جميع جوانب الفائدة للجميع وهي ليست مستغربة من قادة هذه البلاد الذين يبذلون ما بوسعهم للنهوض بالوطن لأعلى المستويات وإسعاد شعبهم وهذا النهج المثالي الذي ينتهجه قائد الحزم والعزم ـ حفظه الله ـ, الذي يصب دائما في خدمة هذا الوطن الغالي ومواطنين لتحسين جميع الأوضاع سواء الأمنية أو الحيوية وكذلك المعيشية وحرصه ‏أيده الله على كل ما يفيد الوطن والمواطنين حيث أتت هذه الأوامر الملكية لتعكس حرصه أيده الله على توفير أسباب الحياة الكريمة للجميع وسعياً لجلب الراحة والاطمئنان والاستقرار في حماية هذا الوطن . وسأل الجراح الله العلي القدير أن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة من كل سوء ومكروه وأن يديم هذه اللحمة في ما بين القيادة والشعب الكريم دام الوطن في أمن وأمان . فيما قال أمين عام مجلس الجمعيات التعاونية بالمدينة المنورة المهندس حمود بن عليثة الحربي: لقد جاءت الأوامر والقرارات الملكية مواكبة للنقلة الحضارية التي تعيشها المملكة والرؤية المستقبلية لوطن وشعب يتطلع لبناء مجتمع حيوي آمن مستقر واقتصاد مزدهر يستثمر القدرات العلمية والطاقات البشرية والمميزات النسبية للمكتسبات الوطنية وما حبانا الله من ثروات طبيعية وما نتوارثه من مأثر وأثار . وأضاف لقد جاءت الأوامر الملكية مترابطة ومتكاملة من تأسيس النيابة العامة وكيان متخصص للأمن الوطني وأمن الدولة ، فالأمن أول بنيان في سبيل اقتصاد مزدهر لوطن يتطلع العالم لمقدساته وكنوز موروثه وآثاره ، مبديا سعادته بأن اختصت محافظة العلا بهيئة ملكية تجعلها درة المتاحف الطبيعية للصحراء العربية بليلها وإبلها والصقور الجوارح على قمم جباله تاريخ أمم خلت وبادت وأمة تبني مركز العالم الجديد للقرن القادم بإذن الله تعالى . // يتبع // 10:50ت م

عام / مسؤولو المدينة المنورة : القرارات الملكية عهد زاهر من الخير عنوانه “سلمان الجود ” / إضافة ثالثة

أما الباحث الإعلامي الدكتور إسحاق بن شمس الدين خوجة قال: لقد سعدنا قبل أيام قليلة بعدد من القرارات الملكية الكريمة شملت جوانب عدة من بلادنا العزيزة كان من أبرزها إنشاء جهاز أمن الدولة وإعادة هيكلة عدد من قطاعات وزارة الداخلية لتكون تحت مظلة “رئاسة أمن الدولة” ، مؤكدا أن هذه القرارات خاصة ما يتعلق بالنواحي الأمنية هي تطوير مهم جدا جاء في وقته وفي وقت أحوج ما تكون المملكة العربية السعودية له للمحافظة على أمنها وتأمين استقرارها كونها قبلة المسلمين وهوى الافئدة بوجود الحرمين الشريفين على أراضيها وهذا حق لها لا ينازعها عليه كائن من كان . وأضاف أن هذه الخطوة ستعزز من المحافظة على أمن الدولة خاصة في هذه الظروف الحالية ، حيث يسعى القرار بقوة في مكافحة الإرهاب وقطع سبل تمويله ومراقبة تمويله ماليا وبالتالي القضاء والإجهاز عليه حتى لا تقوم له قائمة بعد اليوم بإذن الله ، كما تأتي هذه الخطوة لتسهيل التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجياً بفاعلية وكفاءة عالية ، وسيكون لإنشاء جهاز أمن الدولة تأثيراً اقتصادياً من خلال ترشيد إنفاق الدولة وزيادة الإيرادات وتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة وإيجاد أجواء تنافسية تنقل الاقتصاد السعودي لمصاف الدول المتقدمة وتزيد في نمو الصادرات والاقتصاد المستقبلي للمملكة العربية السعودية . بدوره وصف رئيس المجلس البلدي لأمانة المدينة المنورة عيسى بن سالم السحيمي نيابة عن أعضاء المجلس القرارات الملكية الأخيرة التي صدرت مؤخرا بالقرارات الحكيمة التي تبين مدى متابعة وحرص قيادة هذه الدولة العظيمة على كل ما يحفظ للوطن أمنه واستقراره التي تستهدف في مقامها الأول بأن تحظى بتطلعات أبناء هذا الوطن في حفظ الأمن من جهة ومواكبة التنمية الحديثة من جهة أخرى من خلال حزمة من القرارات المتنوعة التي تؤكد حرص القيادة الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله -, بالمضي قدما نحو التطلعات والآمال واستشراف المستقبل وبناء دولة حديثة تسابق مثيلاتها لتكون في المقدمة وفق استراتيجيات مدروسة تضمن بتوفيق الله جودة مخرجات كل قرار . وأكد السحيمي أن تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تقف عند حد معين لهذا هي تعيش المملكة في حالة تجدد دائم وفق ما تتطلبه المتغيرات والحاجة بإطار يتواكب مع الأسس التي قامت عليها هذه الدولة منذ تأسيسها جنبا إلى جنب ورؤية المملكة ٢٠٣٠ ، سائلا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان والاستقرار . // يتبع // 10:50ت م

عام / مسؤولو المدينة المنورة : القرارات الملكية عهد زاهر من الخير عنوانه “سلمان الجود ” / إضافة رابعة واخيرة

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة رئيس اللجنة السياحية بالغرفة مجد بن حمود المحمدي أن الأمر الملكي المتمثل بإنشاء هيئة ملكية في محافظة العلا ، يمثل تحولا كبيرا في مسيرة الاهتمام بهذا المورد السياحي المهم وينسجم ذلك على برنامج الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ من إطلاق التأشيرة السياحية وتطوير الوجهات السياحية إسهاما في التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، حيث يسهم “تطوير الوجهات السياحية” في تحفيز الاستثمار فيها بالشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل جديدة بحول الله . وأضاف أن ذلك يأتي أيضا تعزيزا لتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الذي يولي محافظة العلا اهتماما خاصا باعتبارها من أهم المناطق السياحية التي دونت في السجل العالمي للآثار خاصة مع اختيار المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية ٢٠١٧م ، وما تشهده من إقامة أكثر من ٤٥ فعالية تلقى مساندة من خلال البرامج السياحية التي تم اطلاقها من خلال برامج الحج والعمرة والباص السياحي والسياحة الزراعية والتراثية والآثار . من جهته قال القائد المدرسي بالمدينة المنورة جنيد بن فخر الدين جنيد : لا شك أن القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هي منعطف سيذكره التاريخ لما له من أهمية قصوى بإنشاء جهاز يعنى بكل ما يتصل بأمن الدولة في ظل ما تواجهه هذه الدولة من تحديات وتهديدات من قبل دول وجماعات إرهابيه تحاول بشتى الطرق اختراق عقيدة التوحيد والوحدة الوطنية التي فشلت بحمد الله في ذلك في ظل التلاحم بين القيادة والشعب . وأضاف إن الرؤية المستقبلية للعناية بمدننا التاريخية ورعاية تراثنا هي من أهم مقومات السياحة ، مؤكدا أن دولتنا ولله الحمد تزخر بذلك فهي منبع الكثير من الرسالات السماوية وهي مهد نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، سائلا الله عز وجل أن يحفظ الوطن وقيادتنا الحكيمة ويديم لحمتنا الوطنية في عهد خادم الحرمين الشريفين أيده الله ورعاه .