نيابة عن خادم الحرمين الشريفين..أمير مكة المكرمة يرأس وفد المملكة في حفل إفتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، يرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وفد المملكة في حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية التي سيفتتحها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم.

ويضم الوفد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الخدمة المدنية المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة قد غادر جدة في وقت سابق اليوم متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية، حيث كان في وداعه لدى مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.