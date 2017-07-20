محللون: خطاب “تميم” بلا روح وحماسة ودعوى فارغة ويؤكد إستمرار دعم الدوحة للإرهاب

متابعات_فجر

أكد محللون أن خطاب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الذي ألقاه امس بلا روح وحماسة ودعوى فارغة، ويؤكد استمرار دعم السلطات في الدوحة للإرهاب،وأجمعوا في حديثهم لقناة العربية بأنه انتحار سياسي.

واوضح الكاتب الصحفي والمدير العام لقناة «الإخبارية» جاسر الجاسر: “الدعوة للحوار الذي تضمنها خطاب الأمير دعوة فارغة لا معنى لها ،فقد قررت السلطات في الدوحة أن تتخذ موقفاً مع الإرهاب وأن تتكئ وتعتمد عليه وأن تكون ناطقة باسمه”.

وتابع: “السلطات في الدوحة انتهجت في سياستها اللغة المزدوجة والمتباينة وهو ما ذكرها تميم في خطابه بقوله “لا يجوز المساس بدولة شقيقة”، مبيناً أن قطر تدخلت في البحرين مراراً وتكراراً علناً وسراً وإعلاماً وتجييشاً وتحريضاً وبكل الأدوات وتدخلت في الإمارات وحرضت واستضافت قيادة تنظيم الإخوان المسلمين ودعمته مالياً، وتدخلت في السعودية وشاركت ودعمت الحوثيين في الوقت الذي ادعت أنها طرف في تحالف دعم الشرعية في اليمن !

وأوضح الجاسر أن أمير قطر في كلمته لم يكن مقتنعاً بما يقول، معتبراً أن الكلمة مسجلة وهو يقولها بشكل آلي ونبراته ساكنة وثابتة والإرهاق بدا واضحاً عليه ولم يكن لديه روح وحماس وثبات في الموقف فجاء الخطاب مفككاً ومرتبكاً ومشوشاً معلناً أن الدوحة التزمت خط الإرهاب وستقف إلى جانبه ،مفسراً ذلك بأن الخطاب كان من إملاء من تنظيم الحمدين وشركائه من الإخوان المسلمين الذي لا يزال ممسكاً بتلابيب الحكم بقطر.

وقال الرئيس الإقليمي لدراسات الشرق الأوسط أمجد طه من المنامة خطاب أمير قطر أنه انتحار سياسي وفاشل في مخاطبة سيكولوجية الشعوب وهو لا يعي خطورة الخطابات الرنانة التي أدت لتهالك نظام إيران وبشار الأسد وتنظيمات حماس الإرهابية وحزب الله وداعش،مضيفا “الأمير في خطابه كان مرهقاً وليست لديه الروح الوطنية”، مشيراً إلى أن كلامه بأن كل من يوجد بقطر هو ناطق باسمها؛ هنا نتحدث عن بشار الأسد عندما قال سوريا لمن يحكمها والدوحة اليوم لمن يدافع عنها! وهو بذلك يهدد وحدة مجلس التعاون الخليجي بتقديم معلومات لأعدائه.

وأكد حبيب الصائغ رئيس تحرير الخليج ورئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب الإمارات من أبوظبي أنه لم يفاجأ بهذا الخطاب وقال: “انا من أكثر الناس تشاؤماً من الدوحة، ولن يأتي خير من قطر بوضعها الراهن وأثبتوا بهذا الخطاب أنهم ماضون في الغي والبهتان ! محذراً من أن مجلس التعاون يتعرض لأكبر تهديد في تاريخه بسبب التعنت القطري”.

فيما قال أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام من القاهرة بأن تصريحات السعودية والإمارات والبحرين ومصر كانت تفرق بين النظام والشعب القطري ودائماً تعلن مساندتها للشعب القطري. مشيراً إلى أن الخطاب الذي ربما كتبه عزمي بشارة كان في مجمله فضيحة ومهزوزاً وبلا حماس وبدت على قائله ملامح الخوف.

و اعتبر الدكتور علي النعيمي لـ”سكاي نيوز عربية” أن خطاب أمير قطر تصعيدي ومضلل ويحتوي على تناقضات صارخة ويحاول أن يبيع الوهم للشعب القطري، مؤكداً أن القيادة القطرية بذلك مستمرة في دعم الإرهاب.