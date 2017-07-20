“مملكة البحرين” تشيد بنجاح قوات أمن المملكة في القضاء على الإرهابيين بمحافظة القطيف

متابعات-فجر :

أشادت مملكة البحرين، أمس الجمعة، بنجاح قوات الأمن السعودية في القضاء على ثلاثة من الإرهابيين المطلوبين ارتكبوا عدداً من الجرائم الإرهابية والجنائية في محافظة القطيف، مشددة على أنها تقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية في محاربة كافة المجاميع الإرهابية وترفض بشكل تام كل ما يمس أمنها واستقرارها. وأعربت مملكة البحرين عن تقديرها البالغ للدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في محاربة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي والتصدي لداعميه وتجفيف منابع تمويله وجهودها المستمرة لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم أجمع.وجددت موقفها الثابت المناهض للإرهاب والداعي إلى ضرورة تضافر كافة الجهود الرامية لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تسعى لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وتهدد أمن العالم.