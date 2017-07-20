الجيش المصري يعلن مقتل 30 مسلحاً في قصف جوي بشمال سيناء

متابعات-فجر :

قال الجيش المصري، أمس الجمعة، إنه قتل 30 “تكفيرياً”، في قصف جوي بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.وقال المتحدث باسم الجيش المصري العميد تامر الرفاعي، إن “قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع القوات الجوية، فرضت حصاراً على بؤر إرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، شمالي سيناء، ما أسفر عن مقتل 30 تكفيريا شديدي الخطورة”.

ووفق البيان ذاته، تم تدمير 12 سيارة دفع رباعي، بينها 4 سيارات كانت “مفخخة” وتم تدميرها قبل استهداف التمركزات الأمنية بشمال سيناء.

وأوضح البيان أن هذه المداهمات تأتي لليوم الرابع على التوالي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويطلق الجيش المصري تعبير “عناصر تكفيرية” على المنتمين للجماعات المسلحة الناشطة في سيناء، ومن أبرزها “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعة تنظيم “داعش” ، وغيّر اسمه لاحقا إلى “ولاية سيناء”.

وتشهد محافظة شمال سيناء منذ عدة سنوات، عمليات تستهدف آليات ومواقع عسكرية وشرطية بوتيرة متصاعدة، وتعلن جماعات بينها “ولاية سيناء” المسؤولية عن كثير منها.