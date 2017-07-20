“أمير القصيم” : خادم الحرمين الشريفين يعيد بناء وتجديد مفاصل الدولة

واس-فجر :

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم عن استبشاره بهذه القرارات الملكية وفِي مقدمتها أمر إعادة هيكلة القطاعات الأمنية وتأسيس رئاسة لأمن الدولة، مما يعني تفرغ وزارة الداخلية لمهامها التنموية التي هي في غاية الأهمية.وقال سموه: ” إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بإصداره لهذه القرارات الموفقة والحكيمة يعيد بناء وتجديد مفاصل الدولة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة “.

عاداً سموه هذه القرارات مواكبة لمستجدات الأحداث في إسناد التخصصات لكفاءات وطنية محترفة، مبيناً أن هذه الخطوة المباركة سوف تدعم القطاع الأمني بإذن الله تعالى بوجود كفاءات وطنية متميزة نفتخر أنهم من رجالات الوطن المخلصين بعلمهم وخبرتهم الطويلة.”وأكد سمو أمير منطقة القصيم بأن توزيع الاختصاصات يثري الأداء الإداري والمهني، سائلاً الله تعالى بأن يحفظ الوطن ومقدساته في ظل قائد مسيرتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـــ حفظهما الله ـــ، وأن يديم عليهما الصحة والعافية ليواصلا مسيرتهما خدمة لهذا الوطن والمواطن ومقدسات المسلمين.