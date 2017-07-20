متابعات-فجر :

أدت جموع المصلين في مركز السهي التابع لمحافظة صامطة في منطقة جازان بعد صلاة عصر اليوم صلاة الميت على الجندي أول إبراهيم بن أحمد عشيري ، – رحمه الله – الذي استشهد أثناء أدائه عمله , مدافعاًعن دينه ووطنه .

وتقدم المصلين في جامع قرية البيسري وكيل مركز السهي عبدالعزيز بن محمد الحكمي ، وعدد من ضباط قوة جازان و القوات البرية وشرطة المنطقة .وعقب الصلاة نقل الحكمي تعازي القيادة الرشيدة وتعازي سمو أمير منطقة جازان لذوي الشهيد ، سائلا اللَّه تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين اللَّه تعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الحكيمة .