أمريكا تمنع سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية

وكالات – فجر

أكدت الولايات المتحدة اليوم الجمعة أنها ستمنع سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية، بعد وفاة طالب أميركي سجن في بيونغ يانغ.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نورت “بسبب ازدياد القلق من الخطر الحقيقي للتوقيف والاعتقال في كوريا الشمالية، قرر الوزير فرض قيود على سفر حاملي جواز السفر الأميركي إلى كوريا الشمالية”.

وأوضحت الخارجية أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر ووحدهم الأميركيون الذين يحملون إذنا خاصا سيمكنهم التوجه إلى كوريا الشمالية.

ويأتي هذا القرار بعد شهر ونيف من وفاة الطالب الأميركي أوتو ورامبر في 13 يونيو الفائت بعد بضعة أيام من إعادته إلى الولايات المتحدة وهو في غيبوبة.

واعتقل الطالب لثمانية عشر شهرا في كوريا الشمالية بعدما حكم عليه القضاء بالأشغال الشاقة 15 عاما بتهمة سرقة ملصق دعائي، ولا يزال ثلاثة اميركيين معتقلين في كوريا الشمالية.