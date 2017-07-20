وديّا.. الشباب يتغلب على كاسيم التركي

متابعات – فجر

تغلب الشباب في آخر ودياته خلال معسكره الخارجي بالنمسا على كاسيم باشا التركي بنتيجة 3-1، سجلها المهاجم محمد بن يطو “15” من ركلة جزاء قبل أن يسجل الفريق التركي هدف التعادل “18”، وقبل نهاية الشوط الأول اضاف المهاجم خالد كعبي الهدف الثاني “36”، واختتم المدافع عبدالله الفهد أهداف فريقه “83”.

ودخل المدير الفني الوطني سامي الجابر المباراة بفاروق بن مصطفى وعبدالله الأسطا وعبدالله الفهد وجمعان الدوسري وصالح القميزي وسعود كريري وأحمد عطيف وخالد كعبي وماركوس بيتزيلي وعبدالمجيد الصليهم ومحمد بن يطو.

وأجرى سبعة تغييرات في شوط المباراة الثاني من دون إشراك المهاجم الكونغولي إدريس مبومبو الذي التحق بالمعسكر الثلاثاء.

وغادرت بعثة الشباب من مقر إقامتها في ويرفروينغ متجهة إلى سالزبورغ استعدادا للعودة إلى الرياض، للبقاء فيها أسبوعاً واحداً قبل المغادرة إلى تبوك للمشاركة في بطولة تبوك الدولية.