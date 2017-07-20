الفساد آفة المجتمعات

والغريب العجيب لماذا يتلذذ الكثير من الذين شرّفهم الله بخدمة وطن ومواطن ويأخذون أجراً بإعاقة مسيرة عجلة التّطور وتعطيل حركة أحوال المسلمين وتأخير معاملاتهم وأصبحت عبارة راجعنا بكره أو بعد أسبوع أو ربّما أشهر والبعض ممّن أعرف قال لي إن لهم معاملات مضى عليها سنين. أكرر بأن هذا نوع من أنواع الفساد المالي والإداري كلاهما صنوان كلّ صنف يدعم الآخر وهما آفتان من آفات العصر.. يجب محاربتهما بالدِّين والحزم والعزم وقوة الإرادة والإدارة.. وعدم ترك المجال أمام عديم الضّمير للعبث بعباد الله وتأخير مصالحهم.

خاتمة

أخرج الإمام أحمد عن عبدالرحمن ابن شماسه

قال: أتيت عائشة زوج النبي أسألها عن شيء

فقالت: أخبرك بما سمعت عن رسول الله يقول في بيتي (اللَّهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ).