السحيمي يشكر خادم الحرمين لأمره بإنشاء هيئة ملكية في العلا

متابعات – فجر

رفع محافظ العلا سعد السحيمي باسمه ونيابة عن أهالي محافظة العلا ومراكزها، شكره لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة الملكية لتطوير العلا، والذي بدوره سينقل محافظة العلا لتصبح رافداً لمسيرة التنمية الاقتصادية والثقافية والتاريخية بالمملكة.

وأوضح السحيمي في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية: إن محافظة العلا حباها الله بإرث تاريخي وطبيعة خلابة، إضافة إلى أنها مهد الحضارة منذ أكثر من خمسة آلاف عام، وبإنشاء الهيئة الملكية للعلا سوف تصبح محافظة العلا رافداً اقتصادياً وسياحياً وأساسياً لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، فهي تمتلك من المقومات الكبيرة ما يجعلها من أهم الواجهات السياحية العالمية.

وأشار السحيمي إلى فرحة جميع أهالي محافظة العلا حاضرة وبادية بالأمر الملكي الذي سيعود على المحافظة وأهلها بالخير الكثير، داعين الله أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يجزهما خير الجزاء على ما يقومان به من أعمال تاريخية عظيمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن.