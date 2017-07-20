قبل وصول الدفاع المدني.. مختصو السلامة بفندق الصفوة بحي جياد يُخمدون حريقاُ محدودًا

مكة المكرمة – فجر

صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه في تمام الساعة التاسعة عشر والدقيقة التاسعة والعشرون من يوم الجمعة الموافق السابع والعشرون من شهر شوال وردنا بلاغ مفادة وقوع حادث حريق في فندق الصفوة بحي جياد.

وكان الحادث عبارة عن حدوث اشتعال محدود جدا للنار في تمديدات كهربائية تغذي فرن للطهي بداخل كافتيريا للوجبات السريعة بدور المطاعم من مبنى الفندق.

وأضاف أنه تم إخماد الحريق عن طريق مختصي السلامة في الموقع قبل وصول وحدات الدفاع المدني للموقع ودون حدوث أي إصابات في الارواح ولله.