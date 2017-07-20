الفتح يتعاقد مع لاعب الاتحاد “الناظري”

متابعات – فجر

تعاقدت إدارة الفتح مع مدافع تشايكور ريزا سبور التركي محمد اليعقوبي لمدة موسم واحد قابل للتجديد ، وجاء التعاقد بناءً على توصية من مدرب الفريق فتحي الجبال الذي يعرف إمكانيات اللاعب الفنية والذي سبق له تمثيل المنتخب التونسي في العديد من المناسبات آخرها تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا .

من جانبه عبر التونسي اليعقوبي عن سعادته بانتقاله لنادي الفتح لخوض تحدي جديد وساسعى لتقديم كل ما أملك حتى أكون إضافة حقيقية وقوية للفريق ولزملائي خلال المنافسات السعودية الصعبة .

وصادقت إدارة الفتح على تميز “الرياض” عندما أعلنت عن تعاقدها مع لاعب خط وسط الاتحاد أحمد الناظري بنظام الإعارة لموسم رياضي واحد.

و جاء التعاقد مع الناظري بتوصية من المدرب فتحي الجبال لما يتمتع به من إمكانيات فنية على مستوى صناعة اللعب جعلته ضمن خيارات الجبال للموسم الجديد .

من جانبه قدم رئيس الفتح المهندس سعد العفالق شكره و تقديره لإدارة الاتحاد ممثله في رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنمار الحائلي على تسهيله عملية اعارة الناظري لنادية .

من جانبه أكد اللاعب احمد الناظري توقيعه لمصلحة الفتح بمثابة انطلاقة جديدة له معتبرا اياها محطة اثبات الذات مع “النموذجي ” الذي يمتلك بيئة تساعد و تساهم في بروزه وعودته لمستوى المعروف

واختتم حديثه قائلا:” سأبذل كل ما لدي من أجل خدمة الفتح و إسعاد جماهيره بالمساهمة مع زملائي بتحقيق النتائج الإيجابية .”