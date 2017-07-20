شرطة الرياض تُلقي القبض على وافد وأربعة آخرين تورطوا بالتخطيط لسرقة شاحنة بحمولتها

الرياض – فجر

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه توفرت معلومات لدى الجهات المختصة بشرطة المنطقة عن قيام وافد من جنسية عربية بعرض بضاعة عبارة عن 285 شاشة تلفزونية بأقل من قيمتها السوقية.

عليه فقد تم العمل على تحليل المعلومات المتاحة و تتبعها و وضع الشخص تحت مجهر الرصد الأمني على مدار الساعة, و وفقاً لما تم إتخاذه من إجراءات أشارت الدلائل الى تورطه و أربعة آخرين بالتخطيط و الوقوف خلف سرقة شاحنة نقل بحمولتها مٌبلغ عن اختفائها و قائدها بتاريخ 23/10/1438هــ ، و أسفرت الجهود الميدانية – بفضل من الله تعالى – عن ضبطهم على التوالي في كمائن محكمة و اتضح أن ثلاثة منهم مطلوبين على ذمة قضايا أخرى , وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب اليهم و قاموا بالدلالة على موقع إخفاء الشاحنة و حمولتها بأحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض .

تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال اجراءات التحقيق لمعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه.