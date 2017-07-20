مسؤول أمريكي: لانملك أي أدلة تؤكد مقتل أبو بكر البغدادي

متابعات _فجر

قال مسؤول أمريكي رفيع في مجال مكافحة الإرهاب اليوم الجمعة أن واشنطن لا تملك أي معلومات أو أدلة تؤكد مقتل زعيم تنظيم “داعش” المدعو بـ “أبو بكر البغدادي”.

وأوضح نيكولاس راسموسن، مدير مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي خلال حديثه في منتدى “أسبن” الأمني السنوي، ردا على التقارير الإخبارية الأخيرة، التي تفيد بمقتل البغدادي.: “لم أر شيئا يمكن أن يقودني إلى الاعتقاد بأن زعيم داعش قد أزيل من ساحة المعركة”.. “نحن (الأمريكيون) لا نملك معلومات من شأنها أن تؤكد وفاته”.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد رجحت أن يكون البغدادي قُتل على مشارف مدينة الرقة أواخر مايو/أيار الماضي جراء إحدى الغارات الروسية، إلا أن مسؤولين روس أقروا بعدم وجود معلومات تؤكد تصفية زعيم التنظيم الإرهابي في تلك الغارة بشكل مطلق.