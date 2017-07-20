“الصحة” تعلن عن نظام جديد لرعاية المواطن من الولادة حتى الوفاة

متابعات_فجر

اعلنت وزارة الصحة عن نظام جديد وضعته لرعاية المواطن في كل مراحل حياته بداية من الولادة حتى الوفاة عبر برنامج التحول المستقبلي .

ومن جانبه ،قال المشرف على البرنامج بوزارة الصحة الدكتور محمد الصغير، أن الوزارة وضعت ٤٢ مبادرة لهذا التحول وتم تقسيمها إلى 6 مراحل، أولها نظام الصحة والوقاية، والثاني نظام الأمراض المزمنة، والثالث نظام الرعاية الاختيارية، والرابع صحة المرأة، والخامس صحة الطفل، وأخيراً الرعاية التلطيفية في المراحل المتقدمة في السن.

واوضح الصغير،إن النظام الجديد تم وضعه بعد قيام الوزير والوكلاء بزيارات للاقتصاديات الصحية المتطورة في العالم، ورؤية كيف يتم ربط الخدمات الصحية، وارتكازها جميعاً على خدمة المستفيد الفرد أولاً.

كانت وزارة الصحة قد كشفت في بيان لها عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تحول الوزارة في أدائها إلى نظام الشركات، ما يعني فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية، تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاج.