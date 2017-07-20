العيادات التخصصية السعودية بمخيم الزعتري تتعامل مع 3165 حالة مرضية

متابعات_فجر

تعاملت العيادات التخصصية السعودية التابعة للحملة الوطنية السعودية بمخيم الزعتري مع 3165 مرضية من الأشقاء اللاجئين السوريين حيث قدم العلاج المناسب لهم من خلال 16 عيادة طبية مختصة بالإضافة للأقسام المساندة لها خلال أسبوع عملها 237 .

وأشار المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني إلى أن سجلات العيادات الطبية دونت مراجعة 695 حالة في عيادة الأطفال ممن يعانون من الأمراض الموسمية كما استقبلت عيادة القلب 50 مراجعًا ، فيما تلقى 275 شقيقًا سوريًا العلاج في عيادة الطب العام ، وتعاملت عيادة النسائية مع 218 حالة وعيادة الجراحة مع 285 حالة ، والعظام 183 حالة والباطنية 283 حالة ، بالإضافة إلى عيادات الأسنان 250 .

وأضاف المفعلاني أن عيادة الجلدية تعاملت مع 325 حالة قدم لها العلاج المناسب ، وبلغ مراجعي عيادة الأذنية 235 حالة ، أما المطاعيم فاستقبلت 93 طفل قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي “شقيقي صحتك تهمني”. وأجرى قسم المختبر 208 تحاليل مخبرية و 56 تحليل إشعاعي .

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة السعودية تقدم الخدمات الإنسانية للأشقاء السوريين سواًء في الداخل السوري أو الدول المجاورة له وذلك إنفاذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين و سمو وزير الداخلية المشرف العام على اللجان والحملات الإغاثية السعودية – حفظهم الله – .

وأشار إلى أن الحملة تقوم بالعمل على آلية الاستباق في استحداث كل ما هو في مصلحة الشقيق السوري وتوفير كل سبل الراحة له ، مثمنًا الدور الكبير الذي يبذله الشعب السعودي في الوقوف الصادق مع أشقائهم من الشعب السوري العزيز انطلاقًا من الواجب الديني والإنساني تجاههم .

من جانبهم عبر عدد من الأشقاء اللاجئين السوريين عن خالص شكرهم وعظيم امتنانهم للشعب السعودي لقاء وقفتهم الصادقة إلى جانب أشقائهم من الشعب السوري جراء الأزمة المستمرة في بلادهم ، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها ويحميها من كل مكروه .

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