الدوريات الأمنية بجازان تنفذ فرضية أمنية للتعامل مع الأعمال الإرهابية

متابعات_فجر
نفذت الدوريات الأمنية بمنطقة جازان ، يوم أمس ، فرضية أمنية للتعامل مع الأعمال الإرهابية ، بمشاركة إمارة منطقة جازان والدفاع المدني والمباحث والمرور والمهام والواجبات والطوارئ والأسلحة والمتفجرات والأدلة الجنائية ، بالإضافة لأمانة المنطقة والهلال الأحمر وشركة الكهرباء وشركة الاتصالات ومستشفى جازان العام.
وعبر مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني ، عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة على نجاح الفرضية.
وأشار إلى أن جميع القطاعات مكملة لبعضها دائماً وأبداً ، مؤكدا أن النجاح لا يأتي إلا بتكاتف الجميع للحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.
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