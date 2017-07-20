الدوريات الأمنية بجازان تنفذ فرضية أمنية للتعامل مع الأعمال الإرهابية

متابعات_فجر

نفذت الدوريات الأمنية بمنطقة جازان ، يوم أمس ، فرضية أمنية للتعامل مع الأعمال الإرهابية ، بمشاركة إمارة منطقة جازان والدفاع المدني والمباحث والمرور والمهام والواجبات والطوارئ والأسلحة والمتفجرات والأدلة الجنائية ، بالإضافة لأمانة المنطقة والهلال الأحمر وشركة الكهرباء وشركة الاتصالات ومستشفى جازان العام.

وعبر مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني ، عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة على نجاح الفرضية.

وأشار إلى أن جميع القطاعات مكملة لبعضها دائماً وأبداً ، مؤكدا أن النجاح لا يأتي إلا بتكاتف الجميع للحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.

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