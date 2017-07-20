المهندس إبراهيم السلطان يرفع شكره للقيادة

متابعات-فجر:

رفع معالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أمين منطقة الرياض أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيـــَّده الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، حفظه الله، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء “هيئة تطوير بوابة الدرعية”.

وقال معاليه: إن الدرعية تعد العاصمة الأولى للدولة السعودية ومنطلق الدعوة الإصلاحية، وقد كانت على مدى عقود مصب اهتمام خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، وحظيت بشتى صور الاهتمام والرعاية من مقامه الكريم.

وأشار المهندس إبراهيم السلطان، إلى أن قيام هيئة تطوير بوابة الدرعية تحت قيادة سمو ولي العهد، الحكيمة، يعد فرصة عظيمة لتحقيق أهداف الهيئة والمهام المناطة بها، منوهاً معاليه على أن بوابة الدرعية تعبّر عن عراقة وأصالة وعمق تاريخ المملكة وتراثها الحضاري والثقافي، وتتميز بموقعها كامتداد لحي البجيري من الناحية الشرقية، وإطلالتها على وادي حنيفة. واحتضانها لمجموعة متكاملة من المعالم والمرافق التاريخية والثقافية. وبيئة محفزة لمشاركة القطاع الخاص.