ارتفاع أسعار النفط فوق الـ50 دولاراً للبرميل

متابعات-فجر:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة قبيل اجتماع مهم للدول الرئيسية المنتجة للنفط الأسبوع القادم، لكن برنت ظل دون مستوى الـ50 دولاراً للبرميل الذي اخترقه لفترة وجيزة للمرة الأولى في 6 أسابيع خلال الجلسة السابقة.

وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة 10 سنتات بما يعادل 0.2% عند 49.40 دولار للبرميل، وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 7 سنتات أو 0.2% إلى 46.99 دولار للبرميل.

وسجل كلا الخامين أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو(حزيران) الماضي في معاملات متقلبة خلال الجلسة السابقة مدفوعاً ببيانات تظهر انخفاضاً حاداً لمخزونات الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي.

وقال بنك “إيه.إن.زد”، إن “أثر تراجعات المخزون القوية التي أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع ما زال قائماً في السوق”.

وقال كبير محللي السوق لدى (سي.إم.سي ماركتس) في سيدني ريك سبونر: إن “تراجع المخزونات قد يستمر في المدى القريب لكن مستويات المخزون الإجمالية هذا العام ستظل أعلى منها في 2016 على الأرجح”.

وما زالت مخزونات النفط الأمريكية البالغة حوالي 490 مليون برميل أعلى كثيراً من متوسط 5 سنوات في حين زاد الإنتاج الأمريكي حوالي 12% منذ منتصف 2016 ليصل إلى 9.4 مليون برميل يومياً.