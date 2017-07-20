مذكرة تفاهم بين الإتحاد العربي لرواد الكشافة والإتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب

متابعات_فجر

وقع الرئيس الفخري للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب الدكتور عبدالله بن محمد الطريجي ، مؤخراً بالكويت اتفاقية تفاهم في مجال التعاون بين الاتحادين.

ونصت المذكرة على تدعيم أواصر العلاقات والانشطة المختلفة ، وتعزيز التعاون العربي المشترك لتوحيد المواقف بين الطرفين ، بما يسهم في تحقيق أهداف الحركة الكشفية ، ورعاية مصالحها ، وتوفير فرص النمو والازدهار لها من خلال الالتزام بالأنظمة الأساسية المتبعة لدى كلا الطرفين وتحقيق أهدافهما ومصالحهما العامة ، وغرس وتعزيز القيم الكشفية العربية والعالمية ، ونشر مفاهيم السلام والتفاهم بين الشعوب ، واحترام الاديان السماوية، والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة والأعراف المجتمعية المترسخة.

كما نصت على تنمية الخبرات في مجالات التخصص المختلفة ، وتشجيع إقامة أنشطة مشتركة تحقق اهداف الطرفين ، وتبادل المطبوعات والإصدارات الكشفية التي ينتجها كل طرف ، وتوظيف الإمكانات المتاحة لدى كل طرف لخدمة الطرف الآخر ، وتنسيق الجهود والسعي لتوحيد وجهات النظر خلال انعقاد المؤتمرات والأحداث الكشفية الكبرى على المستوى العربي والعالمي .

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