8 نصائح هامة للعناية بالتهاب المفاصل يجب اتباعها

متابعات-فجر :

إن كنت تعاني من التهاب المفاصل ..فعليك أن تتعرف على تلك الخطوات البسيطة للحد من آلامها من خلال السطور القادمة :آلام التهاب المفاصل تحد من حركتك؟ لا تدعى الخوف من الدخول والخروج من السيارة يوقفك بدلاً من ذلك حاولى الآتى : لدخول السيارة اجلسى إلى الخلف أولاً ثم قومى بإدخال رجلك و للخروج من السيارة قومى بالعكس أخرجى رجليك أولا ثم قومى أنتِ بالخروج . حافظي على أصابعك! الضغط على أزرار الميكرويف وتنظيف الأسنان وحتى تناول الطعام قد يصبح صعباً إذا كان لديك إلتهاب فى مفاصل أصابعك، إليك بعض الحلول: ضعى قطعة من الأسفنج أسطوانية الشكل على فرشاة أسنانك أو شوكة طعامك لتحكم أفضل ، وضعى سدادة مطاطية فى آخر مسطرة أو شىء طويل لتستطيعى من خلاله الضغط على أزار الميكرويف أو التليفزيون وأى أزرار اختاري حذائك بعناية: للبقاء نشيطة مع إلتهاب المفاصل ، فانتِ تحتاجين إلى حذاء بتقوس جيد ونعل مبطن وإذا كان ربط الحذاء صعباً بامكانك استخدام الأحذية ذات الرباط المطاطى ، إلبسى الحذاء واجعلى أحدهم يغلقه لكِ وسيكون ارتداؤه و خلعه سهلاً بالنسبة لك. استخدمي الكراسي المتحركة في مطبخك: وللمساعدة فى المطبخ بامكانك استخدام الكراسى ذات العجلات إذا كان الوقوف لوقت طويل متعب بالنسبة لك، استخدمى كرسى مكتب مريح بعجلات عندما تقومين بتقطيع الخضراوات أو غسل الأطباق وبامكانك أيضا استخدام العربة فى نقل الأشياء حتى سكينة البيتزا يمكنها المساعدة قومى بحملها بواسطة يديكى الاثنتين لتقطيع السندويتشات و اللازانيا و أطعمة أخرى .

كيف تتسوقي بسهولة أكثر؟ شراء الخضراوات قديكون صعباً ، لذا فالحل الأمثل هو شراء الخضراوات عن طريق التليفون ولكن هذة النصائح قد تفيدك أيضا: تنظيم قائمة التسوق الخاصة بكِ وفقا لمسار المتجر وتجميع العناصر التى هى فى نفس المنطقة مع بعضها ، ارتكزي على العربة أو اجلسى لبعض الراحة اذا شعرتى بالتعب ، اطلبى المساعدة فى حمل اكياس التسوق الى السيارة ، فى المنزل ضعى المشتريات جانبًا وخذى قسطا من الراحة قبل المتابعة. انحني بالتدريج ! ان تجلسى القرفصاء عندما تريدين تناول شيئًا من الأرض أفضل كثيرًا من أن تحنى ظهرك، كما يساعد أيضا فى تقوية رجلك و أردافك مما يدعم مفاصلك ولكن قد يكون صعبا على ركبتيك ، للقيام به بشكل صحيح تمسكى بقطعة اثاث متينة واخفضى نفسك بشكل مريح و ارفعى نفسك مستخدمة ذراعيك وعضلاتك السفلية واحرصى على ان تكون ركبتيك بمحاذاة كاحلك اذا كان هذا مؤلمًا جدًا اخفضى نفسك من كرسى وليس من شيئًا مرتفعًا لتخفيف الضغط على ركبتيك. وزعي مهامك المنزلية: القيام بالقليل من أعمال المنزل بشكل دورى أفضل من القيام به دفعة واحدة ، نظمى لفعل شيء واحد كبير أو عدة أشياء صغيرة وحددى لها وقتًا زمنيًا ، نظمى المهام بحيث تكون فى مكان واحد فلا يكون عليك صعود او نزول سلالم او التنقل من غرفة لاخرى وخذى فترات راحة لترتاحى قللي من إجهاد السلالم: السلالم إجهاد للركبتين والأرداف ، اجعليها أسهل بصعود درجة درجة وقدمى رجلك السليمة عند الصعود ورجلك المصابة عند النزول ، ارتكزي على سور السلم عند صعودك خصوصا اذا كنتِ تعانين من إلتهاب فى مفاصل الركبة. خذي حمامًا دافئًا : حمام دافىء يمكن أن يخفف من التيبس والآلام فاجعليه مثل المنتجع الصحى بالنسبة لك ،الصابون على اللوفة او قفاز الاستحمام يقلل من الضغط على أصابعك ، اذا كنتِ تعانى من آلام فى مرفقيك وكتفيك لفى نفسك فى رداء الحمام بدلاً من التعب فى تنشيف نفسك بالمنشفة.