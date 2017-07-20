” الأزهر الشريف” يطلق نداءً دولياً عاجلاً لإنقاذ “المسجد الأقصى”

متابعات-فجر :

قامت قوات الاحتلال الصهيوني بإجراءات تصعيدية خطيرة خلال الآونة الأخيرة ضد إخواننا الفلسطينيين، وبالأخص المقدسيين والمسجد الأقصى، حيث قامت السلطات اليهودية بمنع الصلاة في المسجد الأقصى في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها، ولأول مرة يتم منع الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى، وللمرة الأولى منذ عام 67 تمنع صلاة الجمعة في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين وثالث الحرمين.ولذا وبعد أيام من غلق الأقصى، ثم قيام سلطات الاحتلال بفتحه جزئياً مرة أخرى ولكن لا يدخل أي مصلي إلا عبر بوابات إلكترونية في سابق أيضاً هي الأولى من نوعها، أصدر الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الشيخ أحمد الطيب بياناً عاجلاً اليوم، أطلق فيه نداءاً هاماً لقادة العالمين العربي والإسلاسلامي بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ المسجد الأقصى من عبث الصهاينة، خاصة بعد اقتحامه وتدنيسه من قبل جنود الاحتلال.