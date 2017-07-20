“العواد” : الأوامر الملكية تؤكد حرص القيادة على التطوير المستمر و مصلحة الوطن

متابعات-فجر :

هنأ وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد شعب المملكة بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله، لا سيَّما أمر إنشاء جهاز أمن الدولة.وأعلن الوزير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الخميس”: “نهنيء الوطن بالأوامر الملكية التي تؤكد حرص القيادة على التطوير المستمر وتحديث أجهزة الدولة لما فيه مصلحة الوطن وتحسين نمط الحياة للأفضل”.وأضاف: “تأسيس رئاسة أمن الدولة يعزز كفاءة العمل في تحقيق الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب ويساعد وزارة الداخلية على تقديم أفضل الخدمات للوطن والمواطن”.