شرطة الجوف تضبط عدداً من الشباب لارتكابهم تجاوزات بمنتزه الخزامى

متابعات-فجر :

أوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، أن تمكنت الفرق الأمنيةمن ضبط سلوكيات الشباب داخل المتنزه، أسفرت عن ضبط عدد من الشباب وإحالتهم لمركز الشرطة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وذلك بعد توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد نائب أمير منطقة الجوف لشرطة المنطقة بتشكيل قوة أمنية بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف لرصد التجاوزات في منتزه الخزامى في سكاكا.وأضافت شرطة الجوف بالشباب العزاب التقيد بالتعليمات والتوجه للأماكن المخصصة لهم والتقيد بالآداب العامة وعدم مضايقة العوائل بأماكن تنزههم، مؤكدةً أنها لن تتهاون بتطبيق التعليمات وحفظ النظام العام.