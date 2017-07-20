” نفط الكويت” يعلن السيطرة على حريق محدود في أحد خطوط الغاز بحقل ” برقان”

متابعات-فجر :

أعلنت شركة (نفط الكويت)، أمس الخميس السيطرة على حريق محدود شب في أحد خطوط الغاز المعزول في حقل (برقان) جنوب البلاد.وأوضح المتحدث الرسمي بإسم (نفط الكويت) ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة مناحي العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن حريقاً محدوداً وقع مساء أمس الخميس خلال القيام بأعمال الصيانة في أحد خطوط الغاز المعزول في حقل (برقان).وأضاف العنزي أن الحادث أسفر عن إصابة عاملين من الجنسية الآسيوية بحروق طفيفة تم نقلهم إلى مستشفى الأحمدي لتلقي العلاج موضحاً أن فرق اطفاء الشركة قامت بالتعامل مع الحريق والسيطرة عليه في حينه.