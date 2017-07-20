وفاة وإصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم مروع على طريق تبوك

متابعات-فجر :

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرين ،مساء أمس الخميس ، في حادث تصادم مروع لمركبتين على طريق تبوك- حقل.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، خالد مرضي العنزي، في تصريح صحفي، ‏‫أن فرق الإسعاف باشرت الحادث قرب الشرف؛ حيث تبين أن ضحايا الحادث عبارة عن عائلة سعودية مكونة من سبعة أفراد، وعمالة منزلية.وأضاف العنزي أن ثلاثة من أفراد العائلة لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى العاملة المنزلية، فيما أصيب مواطن في العقد الخامس من عمره وثلاثة من أطفاله بإصابات متوسطة.وأشار المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك إلى إجراء الخدمات الطبية الطارئة بموقع الحادث ونقل الضحايا جميعا لمستشفى محافظة حقل بمشاركة أربع فرق إسعافية، سائلا الله الشفاء العاجل للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفين والصبر والسلوان لذويهم.