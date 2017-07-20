أفغانستان.. مقتل 13 مسلحاً جراء عملية عسكرية للجيش الباكستاني

متابعات-فجر :

أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل 13 مسلحاً وإصابة 6 آخرين خلال العملية العسكرية التي تنفذها قواته في مقاطعة خيبر القبلية المحاذية للحدود مع أفغانستان.وأوضح بيان صادر عن الجيش اليوم أن العملية التي أطلقها الجيش تحت مسمى (خيبر ـ 4) في منطقتي راجكان وشوال بمقاطعة خيبر تجري وفق الخطة المقررة، وأن قوات الجيش تتقدم من عدة جهات، وتمكنت من تطهير منطقة تبلغ مساحتها 90 كيلومتر مربع.

وأضاف أن جندياً من رجال الجيش قتل أيضاً خلال المواجهات مع المسلحين في العملية، مشيراً إلى أن فرق إزالة المتفجرات تمكنت من مصادرة العديد من العبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون، كما تم تدمير العديد من مخابئ الإرهابيين خلال غارات شنها سلاح الجو والمدفعية.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن عن بدء عملية “خيبر ـ 4” يوم الأحد الماضي للقضاء على ما تبقى مع معاقل التنظيمات الإرهابية بالقرب من الحدود مع أفغانستان.