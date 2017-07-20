حرس الحدود بمنطقة تبوك يحبط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة في ” زلاجة شراعية”

متابعات-فجر :

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود؛ بأنه استمراراً لجهود رجال حرس الحدود في متابعة ورصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة ، فقد رصدت الدوريات البحرية بحرس الحدود بعد توفيق الله تعالى، هدف بحري عند تجاوزه حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع البدع بمنطقة تبوك قادماً من السواحل المصرية أثناء محاولته تهريب كمية من الحبوب المخدرة.. وعلى الفور تم توجيه الدوريات البحرية لموقع الحدث والتي اتضح بعد اعتراضها ومحاصرتها انها زلاجة بحرية شراعية عليها (١) شخص مصري الجنسية والقبض عليه وبحوزته حقيبة ظهر وبتفتيشها تم العثور على عدد (٨٠) ثمانين كيس صغير الحجم تحتوي على ما مجموعة (٨٦٠٦٦) ستة وثمانون ألفاً وستة وستون قرص إمفيتامين (كبتاجون).

كما تم في حينه المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الشخص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود ، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفه التي تستهدف النيل من أبناءه بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليب المهربين .