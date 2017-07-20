الشباب: لا يحق للانضباط النظر في شكوى عزت

متابعات – فجر

واصل نادي الشباب إصدار البيانات المتتالية التي توضح كل خطواته في الرد على الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعلى شكوى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت، أبدت إدارته تحفظها ورفضها لطريقة إبلاغها بالشكوى والمهلة الزمنية القصيرة للرد، كما تحفظت على رد لجنة الانضباط الذي اشتمل على تهديد ووعيد “حسب وصفها”.

وقالت إدارة الشباب: “لجنة الانضباط لا يجوز لها النظر في شكوى رئيس الاتحاد، لعدم انعقاد الجمعية العمومية للموافقة على تشكيل اللجنة وبالتالي تنعدم الصفة القضائية للجنة”.

وطالبت إدارة الشباب بحفظ الشكوى التي تقدم بها رئيس الاتحاد لسبب المذكور، مع تزويد أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالرد المرسل.