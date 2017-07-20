الفتح يخسر ثالث ودياته أمام سومكاييت الأذربيجاني

متابعات – فجر

خسر الفتح ثالث مواجهاته الودية أمام فريق سومكاييت الأذربيجاني أحد أندية دوري أذربيجان الممتاز بثلاثة أهداف دون رد في المعسكر المقام حالياً في مدينة بولو التركية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي القادم.

وكان الفريق قد أجرى تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب ترمال بولو المجاور لمقر المعسكر، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين لياقية متنوعة عبر محطات مختلفة وموزعة على كامل مساحة الملعب، بعد ذلك قسم المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال اللاعبين إلى مجموعتين أدى من خلالها اللاعبون العديد من التمارين التكتيكية على المستوى الهجومي والدفاعي الخاصة بمواجهة اليوم الودية.