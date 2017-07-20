جامعة طيبة تستعد لاستقبال 12 ألف طالب وطالبة

واس – فجر

أكد مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أن الجامعة تنتهج الوضوح والشفافية في القبول والتسجيل، وأنها تعلن الأرقام والنسب على موقع الجامعة بشكل لحظي، مُبيناً أن الجامعة ستقبل هذا العام حوالي 12 ألف طالب وطالبة.

وقال السراني خلال زيارته اليوم لمعرض القبول والتسجيل والمقام في أسواق الراشد مول ضمن مبادرات عمادة القبول والتسجيل بالجامعة: إن عمادة القبول والتسجيل هيأت كافة الإمكانات لقبول الطلاب والطالبات لهذا العام وفق المقاعد المتاحة والتي اعتمدها مجلس الجامعة، وأن العمادة تعلن المعلومات المتعلقة بالقبول على موقع الجامعة الرسمي وكذلك تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي أولا بأول.

واطلع الدكتور السراني على الجهود المبذولة من قبل عمادة القبول لزائري المعرض والخدمات المقدمة لهم، مُفيداً أن المعرض أقيم كمبادرة من قبل عمادة القبول والتسجيل من أجل التسهيل على الطلاب والطالبات الذين يواجهون مشكلات تقنية أو لديهم استفسارات للحضور للمعرض والحصول على الإجابات من قبل طاقم العمادة.