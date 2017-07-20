ابتكار «زِر الرعب» في آيفون لحفظ أمن وسلامة صاحب الهاتف

متابعات – فجر

حصلت شركة أبل الأمريكية براءة اختراع لإضافة “زر الرعب” في هواتف آيفون بهدف حماية المستخدم، وفقا لما ذكر موقع “غيرمودو” المختص بأخبار التقنية.

وذكر الموقع أن الهدف من زر الرعب هو استدعاء رجال الشرطة “سرًّا”، مشيرة إلى أن هذا الزر يمكنه أن يفعّل بطرق مختلفة في الهاتف منها البصمة أو الرمز السري.

ومن بين خدمات زر الرعب “استدعاء سلطات الطوارئ دون معرفة المهاجم بالأمر، من خلال إرسال رسالة نصية أو بث الصوت أو الفيديو إلى العناصر الأمنية”.

وقال خبراء إن “الميزة الجديدة” غايتها حفظ أمن وسلامة صاحب الهاتف، محذرين من بعض المساوئ، التي قد تحول دون نجاح خدمة “زر الرعب”.