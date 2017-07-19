نائب أمير الجوف يطلع على مشروع تحسين المحيط الداخلي لمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف على مشروع تطوير المحيط الداخلي لمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا، وذلك بعد إزالة المباني القديمة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم ، مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني الذي قدم لسموه المقترحات والمخططات الخاصة بالمشروع التي تتكون من سكن للموظفين ومرافق خدمية واستراحات للمراجعين والزوار ومسطحات خضراء ومواقف للسيارات .

ووجه سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بسرعة العمل على المشروع وفق ما تم الاتفاق عليه ليعمل على خدمة المواطنين والزوار .