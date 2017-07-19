وفد أمني تونسي يزور مركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة

واس_فجر

استقبل قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء الركن عبدالرحمن بن محمد الصالح بمقر مركز عمليات (911) بمنطقة مكة المكرمة وفداً من العاملين بالمجال الأمني الداخلي بالجمهورية التونسية الشقيقة برئاسة العميد عبدالرزاق البوادلي.

واطلع الوفد خلال الزيارة على التقنيات المتطورة وطريقة سير العمل الأمني بمركز عمليات 911 من خلال الاطلاع على أقسام المركز من استقبال وترحيل البلاغات ، كما استمع الوفد لشرح عن كيفية إداراة البلاغات وسرعة نقلها للعاملين بالميدان ، كماشاهدوا قسم المتابعة التلفزيونية الذي يضم أحدث التقنيات العالمية بهذا المجال من نقل مباشر لجميع أنحاء المملكة ومنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خصوصاً .

كما اطلع الوفد على قسم إدارة الأزمات والمناسبات وكيفية العمل به وتجولوا بمرافق المركز المختلفة وما يحتويه من مكاتب إدارية ومركز إعلامي حديث .

بعد ذلك تم عقد ورشة عمل تبادل الجانبان الخبرات الأمنية بين البلدين بمجال إدارة العمليات ، وقد عبروا عن إعجابهم بما شاهدوه من تقنيات واحتراف بالعمل الأمني المتطور بمركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة .

يذكر أن هذه الزيارة تأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية باستقبال الوفد الأمني وتبادل الخبرات الأمنية بهذا المجال وإبرازاً لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين .