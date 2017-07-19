الخليوي : البطولات المحلية سر التميز

متابعات-فجر

بين زياد الخليوي لاعب المنتخب السعودي أن التنظيم المستمر للبطولات المحلية من القائمين على الاتحاد السعودي للبولينج برئاسة الأمير عبدالحكيم بن مساعد يسهم بشكل كبير في تهيئة اللاعب السعودي وتحضيره بشكل قوي للمنافسات الخارجية وكذلك المحافظة على الرتم العالي الذي يسعى اللاعب السعودي للوصول أليه من خلال المشاركة في البطولات المحلية المجمعة وأشار الخليوي أن البطولة الفردية الحادية عشر في الخبر ستحظى بمنافسة كبيرة خصوصاً من لاعبي النخبة الذين تم اختيارهم خلال الفترة الماضية إضافة للطموح العالي من غالبية لاعبي البولينج في السعودية لتسجيل أنجاز شخصي يسجل باسم اللاعب، مشيراً بدور البطولات في أرتقاء المستوى الفني للاعب بمتابعة من مدربي المنتخبات السعودية الذين يتابعون جميع أوقات اللاعب وتقييم المستوى العام للبطولة ومستوى كل لاعب مما يعطي صورة واضحة لهم للفترة المقبلة والتي تشهد عدد من المشاركات على المستوى الخارجي والإقليمي كما تسهم هذه البطولات في تكوين قاعدة جديدة من اللاعبين الصاعدين في اللعبة