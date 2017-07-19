سفارة المملكة بالأردن تتابع حالة مواطنة سعودية تعرضت لطلق ناري طائش

متابعات -فجر

أكد المتحدث الرسمي بإسم سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن مدير المكتب الإعلامي عبدالسلام بن عبدالله العنزي متابعة السفارة حالة المواطنة السعودية التي تعرضت لطلق ناري طائش في محافظة عجلون.

وأوضح : تلقت السفارة اتصالاً مساء الثلاثاء الماضي يفيد بتعرض المواطنة م م الشراري والتي تبلغ من العمر ٤٥ عاماً ، لطلق ناري طائش في منطقة البطن من مسدس عيار ٩ ملم.

وأضاف أن المواطنة تلقت الطلقة في باحة البلكونة في شقتهم المستأجرة في إحدى المدن التابعة لمحافظة عجلون وقام ذووها بأسعافها حيث ونقلوها إلى أحد المستشفيات القريبة من مقر إقامتهم ، وقد تسبب الحادث في نزيف داخلي استدعى التدخل الجراحي ، وإجراء عملية جراحية سريعة.

وتابع : باشر قسم شؤون السعوديين في السفارة الحالة والتواصل مع ذويها فوراً ، وبعد استشارة الأطباء رأت السفارة نقلها إلى مستشفى المركز العربي بالعاصمة عمّان وذلك لتوفر الإمكانيات المتاحة للتعامل الأفضل مع مثل تلك الحالات، حيث وجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود القسم الصحي بالسفارة باستدعاء أفضل الأطباء في الأردن لمتابعة الحالة فوراً واستكمال علاجها على نفقة الدولة و تم إدخال المواطنة فوراً الى غرفة العمليات واستخراج الرصاصة التي تسببت في جرح بالطحال، وهي الآن في حالة مستقرة وما زالت تتلقى العلاج بالمستشفى.