الجبير : نريد من قطر وقف دعم الإرهابيين وإيوائهم ومطالبنا تندرج ضمن السياسات الدولية في مكافحة الإرهاب

متابعات-فجر

قال وزير الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحافي مع نظيره البلجيكي ” أجرينا مباحثات مثمرة وبناءة وناقشنا أنشطة إيران في المنطقة وهي مستمرة بدعم الإرهابيين ” ،مؤكدا إن المملكة لن تتسامح مع من ينشر التطرف والإرهاب.

وأضاف: مطالبنا من قطر تندرج ضمن السياسات الدولية في مكافحة الإرهاب ،و نريد من قطر وقف دعم الإرهابيين وإيوائهم والتحريض وونعمل دائما على زيادة المساعدات المخصصة لليمن وعبرنا عن دعم السعودية لمساعي ولد الشيخ أحمد .

وتابع الجبير: إيران تواصل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وسياسة السعودية حازمة بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف .

وأكد: مشروع 2030 يحمل رؤية استراتيجية بعيدة لمستقبل السعودية التي لها آلاف الطلاب والطالبات في أهم الجامعات العالمية والمملكةحققت قفزات كبيرة باتجاه مستقبل مستقر ومزدهر.