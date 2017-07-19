وزير الحج والعمرة يواصل جولاته التفقدية استعداداً لموسم الحج ويقف على جاهزية “مكتب الوكلاء”

متابعات_فجر

واصل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن جولاته التفقدية وزياراته الميدانية ولقاءاته التحضيرية مع مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف ، استعداداً لأعمال موسم حج هذا العام ، وللوقوف على الجاهزية والاستعدادات المبكرة ، حيث زار اليوم مقر مكتب الوكلاء الموحد بمحافظة جدة ، بهدف الوقوف على الخطط التشغيلية للمكتب لموسم حج هذا العام ، التي تتضمن العديد من الأهداف وآليات التنفيذ والتقييم والمتابعة والإشراف.

وبحث استراتيجيات تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ، والارتقاء بآليات العمل وتجويد الأداء العام ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتوفير خدمات رفيعة لضيوف الرحمن ، ووفقاً لأعلى المقاييس ، وتقديمها بكل جودة وإتقان ، وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأوضح المركز الإعلامي لوزارة الحج والعمرة ، أن الدكتور محمد صالح بنتن ، عقد اجتماعاً مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الذي يقوم بخدمة نحو مليون ونصف مليون حاج يمثلون نحو (200) جنسية ، حيث تم تقديم عرض مرئي للخطط التشغيلية التي تتضمن أبرز مستجدات البرامج الخدمية ، وأهم ما تم تحقيقه من إنجازات ، والتي تتمثل في تخفيض مدة بقاء الحجاج في المنافذ البرية والبحرية والجوية ، إضافة إلى ما قام به المكتب من تطوير للأداء ، والذي شمل دعماً بشرياً بنخبة من الوكلاء ، وبعدد من حملة الشهادات العليا وغيرهم من الكوادر العاملة فيه ، والتي يبلغ عددها نحو ( 3,731) موظفا وعاملا رسميا وموسميا ، تدعمهم كثير من وسائل التقنية ، والآليات والمعدات والتجهيزات الحديثة.

وبين المركز الإعلامي أن وزير الحج والعمرة وجه العاملين في المكتب بتكثيف الأداء استعداداً لموسم حج هذا العام وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتسخير كافة الإمكانات والخدمات لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل يسر وسهولة.

وأفاد المركز الإعلامي، أن وزير الحج والعمرة، شدّد على أهمية تقديم خدمات متقدمة ومشرِّفة ، تعكس حجم الرعاية الكبيرة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – وتوجيهاتها بالعناية بضيوف الرحمن وتقديم أقصى درجات الراحة لهم ، مؤكداً ضرورة الالتزام بخطط الوزارة لموسم الحج ، وتحقيق أقصي درجات التنسيق والتعاون والتكامل بين المكتب والجهات والقطاعات الخدمية الأخرى في منظومة الحج والعمرة ، وبذل أقصى درجات العطاء وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك الحج ، وذلك برفع درجة جاهزية كافة القطاعات الأهلية العاملة بإشراف الوزارة وتحت مظلتها ، لتقديم موسم حج قياسي وناجح – بإذن الله تعالى -.