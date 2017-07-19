ارتفاع الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة

متابعات-فجر:

واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها في المعاملات المبكرة اليوم الخميس، بدعم الأداء القوي للأسواق العالمية قبيل ساعات من اجتماع مرتقب للبنك المركزي الأوروبي.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % بعدما أغلقت الأسواق الآسيوية والأمريكية على ارتفاعات قياسية بدعم أسهم شركات التكنولوجيا.

وواصل قطاع التكنولوجيا أداءه الجيد في أوروبا حيث زاد 0.3 % بعدما حقق أفضل أداء يومي منذ سبتمبر أيلول الماضي أثناء جلسة أمس الأربعاء.

وصعد سهم ساب، شركة التكنولوجيا الأوروبية الأعلى قيمة، تماشيا مع أداء القطاع بعدما أعلنت زيادة إيرادات الربع الثاني من العام 10.4 % إلى 5.78 مليار يورو وهو ما تجاوز توقعات المحللين بقليل.

وتراجع قطاع البنوك الأوروبي 0.3 % قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي قد يلقي بعض الضوء على كيفية إلغاء حزمة التحفيز تدريجياً.

وأعلن بنك نورديا، أكبر بنوك شمال أوروبا من حيث القيمة السوقية، انخفاض إيرادات الربع الثاني عن توقعات المحللين ليهبط سهم البنك 5.6 %.

وزاد سهم يونيلفر 0.6 % بعد إعلانها ضعف المبيعات الفصلية أكثر من المتوقع بقليل لكنها جددت التزامها بهدف العام بأكمله.

وكان سهم ايه.بي.بي الهندسية السويسرية من الأسهم الخاسرة وتراجع 2.6 % بعد زيادة أقل من المتوقع في صافي الأرباح الفصلية.